Ligue 1 : Lamine Camara (Metz) désigné pépite de la saison (officiel)

Malgré la relégation de son équipe, Lamine Camara a été désigné pépite de la saison en Ligue 1 française. Auteur de 5 passes décisives et d'un but d'anthologie du milieu de terrain face à l'AS Monaco, le milieu de terrain sénégalais de 20 ans a été désigné meilleur jeune joueur de l'élite française, après un vote du public. Lamine Camara devance Guillaume Restes (Toulouse), Yassine Kechta (Le Havre), Dilane Bakwa (Strasbourg) et Eli Junior Kroupi (Lorient). Après une saison en Ligue 1, Lamine Camara pourrait ne pas retourner en Ligue 2. Très apprécié par plusieurs clubs, il pourrait quitter la Moselle lors de ce mercato.