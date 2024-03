Ligue 1 : Guédiawaye FC remporte le derby contre Pikine, Teungueth FC reste leader

Teungueth FC s’est imposé (0-1) chez la Linguère de Saint-Louis pour conserver la première place devant le Jaraaf qui est allé (0-3) Diambars de Saly. Dans cette 16e journée de Ligue 1, Guédiawaye FC a gagné le derby de la banlieue de Dakar contre l’AS Pikine. Les Rusfiquois savent faire face à la pression. Au lendemain de la large victoire du Jaraaf (0-3) face à Diambars, samedi au stade Lat Dior de Thiès, le leader Teungueth FC est allé gagner à Saint-Louis contre la Linguère (8e, 19 pts). TFC (1er, 31 pts) garde ses distances sur le Jaraaf (2e, 28 pts). Diambars lanterne rouge Après deux nuls, les Médinois retrouvent ainsi la voie du succès en enfonçant les Académiciens de Saly (13èmes, 13 pts), qui deviennent lanterne rouge. Parce que Jamono Fatick (13e, 14 pts) a dominé (1-0) Génération Foot (11e, 15 pts), dans choc des mal-classés. C'est Khalifa Diop (52') qui a offert au club du Sine première victoire de la saison en championnat à domicile. Les Crabes éjectent Pikine du podium Cette 16e journée a été marquée par le derby de la banlieue de Dakar. Comme attendu, le stade Amadou Barry a refusé du monde dimanche. Et Guédiawaye FC a dominé (2-0) I'AS Pikine. Kabiro Joof (15') et Abdramane Coulibaly (82') ont fait exploser les supporters des Crabes. GFC (3e, 25 pts) s'invite sur le podium en éjectant les Rouge et Vert (4èmes, 25 pts). Les hommes d'Ansou Diadhiou passent également devant l'US Gorée (5e, 24 pts) qui a été tenue en échec (0-0) par la SONACOS de Diourbel (6e, 22 pts), au stade Iba Mar Diop. Casa surprend DSC Samedi, le Casa Sports a surpris (0- 1) Dakar Sacré-Cœur (7e, 21 pts), au stade Alassane Djigo de Pikine. Fauché dans la surface, Mouhamed Souaré s'est fait justice sur penalty (4'), permettant aux Ziguinchorois (10e, 17 pts) de mettre fin à leur série de trois défaites consécutives. Dans le ventre mou, I'US Ouakam (9e, 17 pts), qui a limogé son entraineur Moustapha Seck, a été accrochée (1-1) par le Stade de Mbour (12e, 14 pts). Avec Stades