Libération sous caution refusée à Farba Ngom et Tahirou Sarr : Aliou Tine parle d'"une discrimination à corriger"

Plusieurs personnes impliquées dans l’affaire du détournement des fonds Force Covid-19 ont bénéficié d’une liberté provisoire après avoir versé des cautions de plusieurs millions de FCFA. Cependant, cette possibilité a été refusée à Farba Ngom (député-maire d’Agnam) et Tahirou Sarr (homme d’affaires), bien qu’ils aient consigné des biens d’une valeur considérable. Une situation que dénonce Alioune Tine. Selon le membre de la société civile, c'est une "discrimination à corriger".



"Farba Ngom et Tahirou Sall sont des citoyens sénégalais et doivent jouir des mêmes droits que les autres. Des accusés ont obtenu une liberté provisoire contre caution, alors pourquoi pas eux ? Il y a là une discrimination flagrante à corriger», a écrit le défenseur des droits de l'homme dans un post sur X (ancienne Twitter).



Pour rappel, Farba Ngom avait proposé des biens estimées à plusieurs dizaines de milliards de FCFA. Quand à l'homme d'affaires Tahirou Sarr, il avait mis en gage des biens valant plusieurs centaines de milliards de FCFA.