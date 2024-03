Libération de Sonko et Diomaye : La réaction du candidat Boubacar Camara Kamâh

« Un pas vers plus de respect des droits politiques ! L’élan de joie suite à la libération du Président Ousmane Sonko et du candidat à l’élection présidentielle Bassirou Diomaye Faye, après d’autres détenus politiques, résonne dans mon cœur. Ce triomphe est le nôtre et de celui de tous ceux qui sont épris de justice. Ils n’auraient jamais dû être placés dans cette situation si éprouvante pour eux-mêmes, leurs proches, partisans et défenseurs des droits et libertés dans le monde. Déjà, en février 2021, dans une Lettre ouverte au président de la République, j’attirais l’attention sur les conséquences incalculables du bras de fer engagé par le pouvoir pour anéantir les ambitions d’une force politique en pleine expansion. Hélas ! Les vies humaines ont été perdues, des familles brisées, des dégâts matériels enregistrés. Notre position, constante et inflexible, a été la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. Je me réjouis de cette bonne nouvelle pour la démocratie et l’apaisement. Je salue ce pas vers plus d’équité et de respect des droits politiques au Sénégal. Unis, continuons à défendre nos droits et à bâtir le Sénégal que nous méritons ».