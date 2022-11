Libération Pape Alé Niang : Ambassades et représentations diplomatiques briefées

Le combat pour la libération du journaliste Pape Alé Niang ne faiblit point. La Coordination des Associations de presse (CAP), au front, concocte un deuxième plan d’action pour sensibiliser, entre autres, les représentations diplomatiques accréditées à Dakar.Après l’évaluation jugée satisfaite du premier plan d’action, la CAP se réarme et ouvre un nouveau front. Entre autres actions mises en branle dans le deuxième plan d’action pour la libération du journaliste investigateur, visites aux chancelleries et représentations diplomatiques accréditées à Dakar, rencontres avec les organisations de la société civile etc. Selon Ibrahima Lissa Faye, membre de la CAP, à ce programme qui sera exécuté en 10 jours, s’y ajoute la campagne digitale, les rencontres avec la tutelle et le ministre de la Justice, Garde des Sceaux…