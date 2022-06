Lhommgae de Jurgen Klopp à Sadio Mané : « L'un des meilleurs joueurs du football mondial... »

Liverpool pleure son numéro 10 fétiche, Sadio Mané, qui vient officiellement de quitter les Reds en s'engageant avec le Bayern Munich pour trois ans. Un départ extrêmement important pour le club anglais qui perd assurément l'un de ses meilleurs éléments, a reconnu l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, ce mercredi.



"Il (Sadio Mané) repart avec notre gratitude et notre amour. Il repart avec son statut parmi les grands assurément. Et, oui, il part dans un moment où il est l'un des meilleurs joueurs du football mondial", a-t-il déclaré sur la toile.



Sur la page officielle des Reds, une série d'hommages est rendu à Mané, après six saisons passées là-bas. C'est dans ce sens que s'est inscrit Klopp qui a salué les performances et l'exemplarité de son ancien junior.



"Mais nous ne devons pas nous attarder sur ce que nous perdons maintenant, mais plutôt célébrer ce que nous avons eu le privilège d'avoir. Les buts qu'il a marqués, les trophées qu'il a remportés ; une légende, bien sûr, mais aussi une icône de Liverpool des temps modernes."