Les travailleurs des universités se radicalisent

Le ton est monté subitement d’un cran entre le Ministre de l’Enseignement supérieur et l’Intersyndicale des travailleurs des universités du Sénégal. « Le point de non retour est aujourd’hui atteint », dixit l’intersyndicale. Cette tension fait suite à la signature, le vendredi 18 novembre, d’un protocole d’accord entre une partie des syndicats et le Mesri. Dans un communiqué publié, ce lundi, les syndicalistes ne mâchent pas leurs mots. « L’Intersyndicale des Personnels administratif, technique et de service (PATS) dénonce fermement la démarche cavalière et indécente du MESRI, qui, en complicité avec des aventuriers qui ignorent royalement les intérêts des travailleurs, ont tenté de signer « le protocole de la honte » pour décréter la mort des PATS ». L’intersyndicale rappelle que sur les bulletins de salaires des travailleurs des universités, figurent les mentions augmentation « avant 2000 » et en « 2002 ». Ce qui veut dire qu’ils ont bénéficié des hausses de salaires décidées par Diouf et Wade. Par conséquent, ils ne voient pas comment ils peuvent être écartés de la revalorisation décidée par Macky Sall. « Aujourd’hui, les travailleurs de façon unanime, ont déchiré « le protocole de la honte », pour exiger l’application effective de la revalorisation salariale telle que décidée par le Chef de l’Etat, le relèvement de la solde globale de 5%, et la signature du nouveau décret fixant le régime applicable aux PATS dans des délais raisonnables », se braque l’intersyndicale. Cette entité faitière se dit prête à tous les sacrifices « pour gagner le combat de principe, le combat pour l’honneur et la dignité ». N’ayant plus confiance au ministre Moussa Baldé, les leaders syndicaux invitent l’ensemble des travailleurs à la mobilisation pour préparer ‘’l’assaut final’’.