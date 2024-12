Les travailleurs d'E-Média entament leur 7ᵉ semaine de grève, la justice sera saisie

Les travailleurs du groupe E-Média Invest ont entamé dimanche leur septième semaine de suspension de travail, marquée par une profonde déception et une inquiétude grandissante face à l'inaction persistante de la direction. Cette situation survient alors que leurs revendications "légitimes et légales", à savoir le paiement de nos salaires, demeurent sans réponse. Malgré leur patience et multiples démarches, la direction continue de rester sourde à leurs appels. Pire, selon un communiqué du secrétaire général du Synpics E-média, la direction refuse d'entreprendre les mesures nécessaires pour résoudre cette crise. Une absence de réaction met en péril la stabilité financière de nombreux employés et constitue une véritable menace pour la pérennité de l'entreprise. Face à cette situation, la direction doit enfin prendre ses responsabilités et agir sans délai pour régler cette crise. Dans l’optique de sortir de cette impasse, les travailleurs d'E-média n’hésiterons pas à saisir les juridictions compétentes.