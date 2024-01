Les structures Ouest Crédit et SénéPrêt opèrent illégalement (ministre)

Les structures Ouest Crédit et SénéPrêt proposent illégalement des opérations de collecte d’épargne et d’octroi de crédit à des clients, par le biais d’applications téléchargeables sur Internet, dénonce le ministre du Budget et des Finances, Mamadou Moustapha Ba, dans un communiqué parvenu mardi à l’APS. ‘’Le ministre des Finances et du Budget porte à la connaissance du public que les structures dénommées Ouest Crédit et SénéPrêt […] proposent illégalement des opérations de collecte d’épargne et d’octroi de crédit’’, a écrit M. Ba. Selon lui, les deux structures recourent à ‘’des applications téléchargeables’’ pour proposer leurs services à leurs clients. ‘’Ces pratiques devenues virales sur les réseaux sociaux sont [une] source d’arnaques auprès des populations. En conséquence, il est requis des populations de cesser toutes activités avec les institutions précitées et, le cas échéant, de se rapprocher de la direction générale du secteur financier’’, recommande Mamadou Moustapha Ba.