Les révélations du ministre Daouda Ngom sur le contrat d’armement signé sous Macky Sall

Le Ministère de l’Environnement évoque le contrat d’armement portant sur 45 milliards de francs Cfa signé sous Macky Sall avec à l’homme d’affaires nigérien et marchand d’armes, Aboubacar Hima alias « Petit Boubé». Daouda Ngom, qui était l’invité de l’émission Grand Jury hier dimanche, a confié qu’un audit est en cours. « Le marché est de 45 milliards. Et l’audit est en cours, bientôt il sera bouclé », a-t-il laissé entendre. Le ministre assure qu’ils n’ont pas touché à la procédure quand ils sont arrivés. Toutefois, l’entreprise qui a gagné le marché, avait presque tout livré. « Quand nous sommes venus, le gars avait déjà livré une bonne partie. Je pense que le taux de livraison a atteint les 90% », a révélé Daouda Ngom. « Mais », ajoute-t-il, « depuis que nous sommes venus nous avons arrêté la procédure. On n’a pas touché à ce dossier ».