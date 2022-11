Les nouveaux objectifs fixés à Aliou Cissé

Aliou Cissé a été officiellement prolongé hier, jeudi, sur le banc des Lions. Le nouveau contrat du sélectionneur national court désormais jusqu’au 31 août 2024. Il est assorti d’une augmentation de salaire de 50% plus une prime spéciale de 120 millions à verser tous les trois mois à raison de 30 millions par échéance. En lui renouvelant ainsi leur confiance, le ministère des Sports, son employeur, et la Fédération sénégalaise de football (FSF), son «utilisateur», ont fixé à Aliou Cissé de nouveaux objectifs. À en croire Record, le technicien sénégalais doit atteindre les quarts de finale de la prochaine Coupe du monde (20 novembre-18 décembre) et conserver le titre de champion d’Afrique lors de la CAN 2024 (Côte d’Ivoire). Pour le reste, le nouveau contrat de Cissé n’a pas changé par rapport aux précédents. Le quotidien sportif informe, en effet, que les termes du bail initial et des deux avenants qui l’ont suivi «restent en vigueur»