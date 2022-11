Les ex-travailleurs de Com7 réclament 6 ans d’arriérés à Bara Tall

Restés six (6) ans en silence, les ex-travailleurs de Com7 magnifient leur désarroi et réclament leur dû au PDG de Jean Lefebvre, Bara Tall. Selon le communiqué parvenu à Seneweb, cela fait longtemps que M. Bara Tall doit de l’argent aux ex-travailleurs de Com7, une situation qui leur a causé beaucoup de tort. A en croire les agents du collectif des ex-travailleurs du groupe Com7 M. Tall, "leur avait promis de les payer jusqu'au dernier centime". Cependant, depuis lors rien n’a été fait. Tout en voulant préserver leur dignité, ils lancent un appel solennel à l’opinion plus "particulièrement à la presse nationale et internationale, pour que M. Tall, emmuré dans un mutisme incompréhensible voire inhumain, respecte ses engagements sur les faits susmentionnés". Par la même occasion, ils lancent également un appel aux proches de leur ex patron afin qu'ils sachent que leur parent, leur époux, leur ami leur doit de l'argent. «Beaucoup parmi nous ont perdu la vie, sans avoir reçu le moindre kopeck de notre ex-employeur, nous ne ferons pas grève de la faim, ni nous indigner néanmoins, nous qui sommes encore en vie ne comptons pas baisser les bras. », lit-on dans le rapport. Dans la foulée, ils prient l'homme d'affaires Bara Tall, de "leur rembourser leur argent après des années de labeur dans le sacrifice et la privation".