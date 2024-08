« Les agents de la Brigade spéciale de l'Aéroport m’ont indiqué que je ne pouvais pas… » : Lat Diop saisit le ministre de l’Intérieur

L’ancien ministre des Sports, après sa mésaventure à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), où son passeport diplomatique lui a été confisqué, a adressé une lettre par le biais de son avocat au ministre de l’Intérieur, le général Jean Baptiste Tine. Repris par L’Observateur, Me Souleymane Diagne explique que « Lat Diop s'est vu refuser; à la date du 27 août 2024, la sortie du territoire national, alors qu'il devait embarquer pour la France par vol Air France AF 0711. Il lui a simplement été indiqué qu'il ne pouvait pas sortir du territoire national et sans aucune autre précision ni sur la justification, ni sur l'auteur de la mesure». La robe noire d’ajouter : « Les agents de la Brigade spéciale de l'Aéroport lui ont, dans l'après-midi, confirmé que l'interdiction était toujours maintenue par l'autorité qui l'a prise.» Le conseil du président de Guédiawaye FC assène « que nous sommes dans un État de droit ou les décisions à incidence négative sur la liberté d'aller et de venir des citoyens, doivent leur être notifiées et les autorités qui en sont les auteurs, identifiées », et sollicite, par conséquent, « de l'autorité de demander à ses services de procéder à la mainlevée de la mesure ».