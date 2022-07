Les adieux de Kalidou Koulibaly au Napoli : « J’étais un garçon timide…grâce à toi Naples, je suis devenu l’homme que je suis! »

« 1 juin 2014 date inoubliable mon arrivée à Naples, le début d'une pure histoire d'amour. J’étais un garçon timide, mais si impatient de montrer au monde que je pouvais le faire ! Victoires, défaites, joies, déceptions, trop d'émotions vécues ensemble : impossible de les synthétiser. Mais je garde tout dans mon esprit, dans mon cœur. Mes deux fils sont nés à Naples, j'ai rencontré des gens qui feront partie de ma vie pour toujours et qui nous ont fait nous sentir chez nous et ma famille. »



« Du premier au dernier moment grâce à toi Naples je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Merci au club, aux présidents, aux entraîneurs, à tous mes coéquipiers et à toutes les personnes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant toutes ces années. Naples et napolitains pour tout l'amour que nous nous sommes donné je suis fier de t'avoir honoré de tout moi et je continuerai infiniment à te porter dans mon cœur et à nourrir pour toi l’un des sentiments les plus importants pour moi : le respect. Tu étais, pour moi, tout. Maintenant je sens que j'ai besoin de partir et de prendre du recul dans le jeu, le temps d'une nouvelle aventure... »