Les États-Unis vont soutenir l’adhésion de l’Union africaine (UA) au G20 (Biden)

Un grand pas vers l’adhésion de l’Union Africaine au G20. Le président américain, Joe Biden, va annoncer le soutien officiel des Etats-Unis à l’admission de l’instance régionale en qualité de membre permanent du G20 qui regroupe les économies les plus développées au monde. Joe Biden va en faire l’annonce lors du sommet États-Unis-Afrique prévu à Washington la semaine prochaine, au cours duquel il rencontrera les présidents africains, selon le conseiller de la Maison Blanche Judd Devermont cité par Reuters. « Nous avons besoin davantage de voix africaines dans les échanges internationaux concernant l’économie mondiale, la démocratie et la gouvernance, le changement climatique, la santé et la sécurité », a-t-il ajouté. L’idée de ce siège tant réclamé par l'instance régionale, est défendue à la fois par le président sénégalais Macky Sall, président de l’Union africaine, et par le président Sud-African Cyril Ramaphosa qui avait promis de porter le plaidoyer. A rappeler que l’Afrique du Sud est le seul pays africain membre du G20. L’Union Africaine, composée de 55 États membres, pourra, prochainement, bénéficier d’une voix au sein du G20.