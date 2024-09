Législatives anticipées : Aly Ngouille Ndiaye se lance…

Après Amadou Bâ, Cheikh Issa Sall et Maguette Sène, Aly Ngouille Ndiaye se démarque de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Le maire de Linguère, qui a occupé plusieurs postes ministériels sous le régime de l’ex-Président Macky Sall, va lancer son propre parti politique. Selon l’annonce faite par Source A, l’ancien ministre de l’Intérieur a déjà choisi le nom de sa formation politique : « le Parti pour la Souveraineté et le Développement/Jiitel Njariñu reewmi (PSD, Njariñe) ». Le journal rapporte que l’ex-ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, se projetant vers les élections législatives anticipées fixées au 17 novembre prochain, a déjà pris l’option « d’y aller en coalition ».