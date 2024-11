Législatives : Dr Babacar Diop insiste, "Ce scrutin est primordial"

Le maire de Thiès s’est acquitté de ses droits civiques au centre de vote du collège d’enseignement moyen de Sampathé. Sur le manque d’engouement et de mobilisation des électeurs pour le vote, le président des Forces démocratiques et sociales du Sénégal (FDS)-Les Guelwaars est d’avis que les enjeux entre une élection présidentielle et des élections législatives sont différents et ne sont pas comparables.

Toutefois, le Dr Babacar Diop estime qu’il faut attendre la fermeture des bureaux de vote pour pouvoir déterminer le taux de participation. « Ce jour de scrutin est primordial, après que le chef de l’État a pris la décision de dissoudre l’Assemblée nationale et d’organiser des élections anticipées. Sur l’ensemble du territoire national, le vote se passe dans la sérénité. La démocratie fait appel à la maturité et à la paix. Soit on opte pour la violence soit pour la démocratie. Violence et démocratie ne riment pas ensemble. Quand on analyse les discours du président de la République, on peut en déduire qu’il a opté pour la démocratie », dira-t-il.