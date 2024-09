Législatives 2024: Rose Wardini choisit le duo Diomaye et Sonko

«Notre priorité c'est le Sénégal». C'est ce qu'a dit, ce mardi, la présidente du mouvement citoyen "Sénégal Nouveau", se prononçant sur les élections législatives du 17 novembre prochain. "Bien que je sois approchée par plusieurs coalitions politiques, j'estime que ma démarche doit reposer sur nos principes qui exigent de nous une certaine constance. Ainsi, donc, chers militants et militantes, face aux multiples urgences qui attendent nos nouveaux gouvernants et aux difficiles conditions de vie de nos concitoyens, Sénégal Nouveau va soutenir les listes qui seront choisies par le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko », a déclaré Dr Rose Wardini. Elle parle de choix «juste et raisonnable». Car, l'ancienne candidate qui s’est finalement désistée lors de la précédente élection présidentielle, «pense qu'une majorité à l'assemblée nationale permettra au Chef de l'État de bien conduire les politiques publiques ».