Législatives 2024:Les assurances du Directeur de la police

Le vote pour le compte des Législatives au Sénégal se déroule, ce 17 novembre. Directeur de la police nationale, Mame Seydou Ndour fait le tour des centres et bureaux de vote pour s'enquérir de la situation du dispositif sécuritaire dans les centres et bureaux de vote en vue de surveiller le bon déroulement du scrutin. Ainsi, il a tenu à rassurer le peuple concernant la sécurité. « Les forces de sécurité et de défense sont déployées dans tous les centres du pays et que le déroulement du vote se passe comme prévu dans le calme. Aucun incident n'est signalé pour le moment », a-t-il déclaré. Par ailleurs, le patron de la Police nationale invite les Sénégalais à voter en masse dans la paix. Aux journalistes, il leur a demandé de signaler les difficultés et manquements notés sur le terrain.