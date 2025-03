Le tourisme malmené touché au point le plus vulnérable

Braquage répété en l’espace de deux mois, au cœur des territoires touristiques cela n’est plus un fait d’exception léger ou un accident de circonstance, lorsque cela touche deux stations emblématiques de notre tourisme.

Le braquage de Rui Pointe Sarene touche un produit vieillissant mais sensible et indispensable dans la diversification des produits touristiques. C’est également une station en construction inachevée. Mais, ce braquage avait soulevé plusieurs points d’interrogations, d’inquiétudes et d’introspections pour les acteurs qui n’en finissaient pas de se plaindre de l’insécurité, de l’insalubrité, l’inertie de la tutelle, de l’image de la destination et de sa prise en charge par l’Agence Sénégalaise de promotion touristique.

Voilà que ce matin du 26 Mars 2025, à peine les regards tournés du bilan de la troisième alternance, ou le tourisme se cherche un porte-parole, un leader, une personnalité politique et parlementaire qu’un second braquage eu lieu dans l’hotel les Manguiers de Guéréro, un village situé entre Popenguine et Somone. Une autre station dédiée à l’écotourisme, qui représente aujourd’hui l’un des produits phares de la destination Sénégal, mais également un produit tendance qui aiguise des appétits.

Cet acte ignoble que nous déplorons et que nous regrettons vient achever le rêve que nourrissaient les acteurs du tourisme de clôturer la saison touristique par une meilleure note. Il faut une analyse froide pour comprendre et enquêter sur le ou les mobiles de ces deux braquages, qui touchent deux produits touristiques majeurs du senegal : l’un au milieu de saison touristique, et l’autre presque vers la clôture de saison touristique. Cela pose un vrai problème de fond pour que le gouvernement engage des concertations avec tous les acteurs pour une issue heureuse à tous les problèmes que traversent le secteur du tourisme.

Nul doute que le tourisme est malmené, attaqué au cœur de ses produits que sont le balnéaire et l’écotourisme par un pilotage à vue, par une négligence et un manque de prise au sérieux de la sécurité, de la stabilité, de l’insalubrité, par une gouvernance centrale qui n’a pas les moyens de sa politique et de manière récurrente l’absence d’une règlementation adaptée et d’une politique touristique de proximité.

L’épanouissement du secteur touristique et de son développement à travers le monde repose sur des principes non négociables qui concernent la stabilité et la sécurité, l’insalubrité et l’accueil des populations pour accompagner les activités touristiques. Il est important, que se tiennent d’urgence les assises du tourisme à la place des conseils interministériels, vu la transversalité du secteur et pour aller vers des échanges et des discussions larges et profondes.

Afin de jeter les bases d’un consensus sur la réglementation et sur un code du tourisme propice à l’investissement, à la création d’auto entrepreneurs sénégalais, en somme une gestion inclusive du secteur par les acteurs et pour les acteurs.

Kou lén wakh lénén wakhoul deug

Mouhamed Faouzou Dème

Expert en tourisme