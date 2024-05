Le maire de Sindia, Thierno Diagne, arrêté et déféré suite à un rapport de l’OFNAC

Selon des informations nos confrères de E-Media, le maire de Sindia, Thierno Diagne, a été arrêté et déféré au parquet de Mbour ce mercredi 22 mai 2024. Les raisons de cette arrestation restent pour l’instant inconnues, Mais elles pourraient être liées à une enquête de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) ouverte en 2017. Le 10 janvier 2017, l’Ofnac a été saisi d’une dénonciation anonyme mettant en cause Thierno Diagne dans des affaires de détournement de deniers publics, d’escroquerie et de blanchiment de capitaux. Ces faits auraient été commis lors du versement de 2 milliards de francs CFA par la Coopérative d’habitat des agents de la Sonatel à des propriétaires terriens de Sindia-ndombo, en guise de dédommagement.