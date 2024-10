Le gouvernement invité à lancer ‘’sans délai’’ un vaste programme de résorption des abris provisoires

Le chef de l’Etat a demandé, mercredi, au gouvernement de procéder ‘’sans délai’’ au lancement d’un vaste programme de résorption des abris provisoires, de réhabilitation et de construction d’établissements scolaires répondant aux normes requises. ‘’Le président Faye a demandé au gouvernement de procéder au lancement, sans délai, d’un vaste programme de résorption des abris provisoires, de réhabilitation et de construction aux normes d’établissements scolaires’’, a-t-on appris du communiqué ayant sanctionner le Conseil des ministres tenu mercredi au Palais de la République. Il rapporte que Bassirou Diomaye a souligné l’impératif de finaliser le nouveau Programme national de l’éducation et de la formation, lequel doit être en adéquation avec les valeurs historiques et culturelles de la Nation. ‘’Ce programme doit également tenir compte des défis de notre société et des enjeux liés au numérique et à l’Intelligence artificielle’’, a insisté le chef de l’Etat qui a évoqué l’urgence de rebâtir un modèle d’école publique reposant sur le civisme, la citoyenneté, les langues nationales tout en étant ouvert aux langues étrangères universelles. ‘’Ce nouveau modèle d’école doit s’articuler autour de préparation aux aptitudes scientifiques, techniques, technologiques et professionnelles des élèves sénégalais appelés à faire face aux évolutions du monde contemporain’’, a martelé Bassirou Diomaye Faye. Il n’a pas manqué de féliciter le Premier ministre et les ministres concernés pour les efforts significatifs consentis en vue de redresser et réorienter le système éducatif national par la méthode, dans le consensus, la culture du résultat et la confiance des partenaires sociaux, selon le communiqué.