Le gouvernement fixe un ultimatum de 72h aux "médias illégaux"

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a donné un ultimatum aux médias non conformes au code de la presse, de se régulariser d’ici la fin de la semaine. « L’ Etat n’a jamais établi un dispositif pour distinguer les entreprises légales de celles qui ne le sont pas. Donc c’est notre responsabilité de mettre en place ce processus. Nous allons laisser la possibilité aux médias de se conformer et ceux qui ne le sont pas la loi s’appliquera à eux. Nous avons donné 3 mois aux médias pour se régulariser. Maintenant un délai de 72h devrait suffire pour que les autres médias se rattrapent », a dit M. Sall lors d’une conférence de presse. Selon le ministre de tutelle, le secteur de la presse n’a jamais été protégé par l’Etat du Sénégal. Car, en terme d’ouverture, il y a eu tellement de méli mélo qu’on ne sait pas qui est journaliste et qui est entreprise de presse.