"Le bateau Emedia sombre et les capitaines semblent avoir perdu le contrôle" (Syndicat)

La situation des travailleurs du groupe de presse E-media Invest devient de plus en plus angoissante. En ce jour de vote, le Synpics-Emedia a encore sorti un communiqué accusant les dirigeants d'avoir perdu le contrôle. "Ce dimanche, 17 novembre 2024, le Sénégal sera sur scène pour fêter la démocratie dans les urnes. Hélas, pour cette échéance électorale, le drapeau du groupe Emedia est et sera en berne", se désolent-ils. Les professionnels des médias de poursuivre: "Les reporters qui, depuis 2018, participent à cette fête, votent pour le respect de leurs droits face à une direction qui cultive la stratégie du pourrissement. Inaction, passivité, silence coupable et surtout un manque de respect envers les travailleurs", s'insurge le syndicat. Le Synpics-Emedia, en plus de regretter les Cinq (5) mois de salaires impayés, dénonce la direction. Selon eux, elle n'hésite pas à réclamer des matériels à des reporters. Une déception pour ces travailleurs. Pour le Synpics-Emedia, leurs employeurs ne savent plus ce qu'ils font. "Le bateau Emedia sombre et les capitaines semblent avoir perdu le contrôle", lit-on sur la note. Ces travailleurs sans salaires depuis bientôt 5 mois interpellent la direction et les actionnaires. "Il est temps de taire les querelles internes sur fond de présumée mauvaise gestion et de sauver ce soldat de la presse: Emedia. Il ne doit pas toucher le fond!" Les travailleurs, qui vivent de plus en plus mal cette situation, décident de suspendre encore leur activité, pour une quatrième semaine consécutive.