Le Syndicat des travailleurs de la justice en grève pour 48 heures

Le Sytjust entame aujourd'hui un nouveau mouvement de grève de 48 heures. Mais le Syndicat des travailleurs de la justice reporte la marche nationale qu'il avait annoncée. En effet, il dénonce la gestion de Gallo Ba qu’il qualifie de sabotage de la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. Dans une note parvenue à Seneweb, le Sytjust décrie la mise à mort du greffe, le service névralgique de la justice, orchestrée par le ministre de la Fonction publique qui a adopté volontairement une posture de blocage des efforts consentis par le ministre de la Justice pour corriger le sabotage contre la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. Selon le Syndicat des travailleurs de la justice, « le sabotage dont il s’agit aurait été perpétré par des éléments de l’entourage technique de monsieur Gallo Ba. En effet, le projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice, après son adoption en Conseil des ministres du 25 juillet 2018, avait été dissimulé pendant six mois par des juristes de la Fonction publique qui l’avait substitué à un autre avec lequel ils avaient trompé la vigilance du ministre de la Fonction publique d’alors qui l’avait soumis à la signature du président de la République le 5 février 2019 », note-t-il dans le communiqué. Ainsi, fort de ce constat, le Sytjust invite le chef de l'État à arrêter les errements du ministre Gallo Ba qui, apparemment, ne mesure pas la gravité des dérives de certains éléments de son entourage technique et l’ampleur des conséquences négatives de leur prévarication sur la vie d’hommes et de femmes qui contribuent significativement au fonctionnement de la justice du Sénégal.