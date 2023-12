Le Real Madrid vire une légende sans scrupule, Joshua Kimmich force son départ du Bayern

Le Real Madrid ne compte plus sur ses icônes des années 2010, Joshua Kimmich va tout tenter pour partir au FC Barcelone et le message plein de sérénité d’Erik ten Hag sur son avenir. Clap de fin pour Modric À en croire les informations de Sport, Luka Modric vit ses derniers mois en tant que joueur du Real Madrid. Après 12 saisons dans l’équipe blanche, son départ en fin de saison est considéré comme inévitable. Les dirigeants ne comptent plus sur lui pour l’avenir, ils ne lui proposeront pas de nouveau contrat. En juin prochain, il quittera définitivement le club après 12 années de bons et loyaux services. Kimmich ne veut pas prolonger Ça bouge aussi du côté du FC Barcelone. Selon la presse allemande, Joshua Kimmich serait de plus en plus déterminé à mettre fin à son aventure au Bayern à la fin de cette saison. À 28 ans et avec un contrat jusqu’en 2025, il comprend que l’occasion est idéale pour commencer une nouvelle aventure. Il aurait même décidé de changer d’agent, car l’actuel ne le suit pas dans cette démarche. Kimmich cherche donc, par tous les moyens possibles, à partir. Et sa destination de rêve, d’après Sport, c’est bien évidemment le FC Barcelone. Ten Hag fait de la résistance Un homme joue sa carrière chaque week-end désormais en Premier League. Annoncé sur la sellette à Manchester United, Erik ten Hag a affirmé ne pas avoir peur d’être limogé. D’après les tabloïds britanniques, les dirigeants lui ont assuré que sa place n’était pas menacée. Le coach néerlandais aurait aussi hâte que Jim Ratcliffe reprenne les rênes de l’équipe. Selon The Sun, le riche investisseur a déjà tenu une réunion privée avec Ten Hag pour lui faire savoir qu’il aura du temps pour changer les choses. Puis, interrogé sur les rumeurs selon lesquelles il serait limogé et que Potter serait désigné pour le remplacer, Ten Hag a répondu en conférence de presse : « Cela ne m’inquiète pas. Je veux gagner. Je veux gagner avec mon équipe, faire progresser l’équipe dans le bon sens pour qu’on soit à fond dans un projet.» En attendant, il doit battre Liverpool demain. «Le couteau change de mains» s’amuse à titrer le Daily Mirror, la dernière fois que les deux rivaux se sont retrouvés, c’était Jürgen Klopp qui était sous pression. Mais bon, sombres retrouvailles pour les fans de Manchester United, qui n’ont sûrement pas oublié le 7-0 infligé à leur équipe en mars.