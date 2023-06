Le Real Madrid s’offre le très convoité Jude Bellingham !

Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du Real Madrid, Jude Bellingham rejoint officiellement la capitale espagnole. La fin d’un long feuilleton et un nouveau très joli coup réalisé par les Merengues.

Plus de 100 millions d’euros, un contrat de cinq ans rémunéré à hauteur de 12 M€ annuels et une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros. Voilà ce qui aura permis au Real Madrid de mettre définitivement la main sur Jude Bellingham (19 ans), convoité par les plus grosses écuries européennes. Sous les couleurs du Borussia Dortmund depuis juillet 2020, le crack des Three Lions va donc poursuivre sa carrière en Liga, au sein d’une formation prête à tout rafler sur la scène européenne.



«Le joueur Jude Bellingham est sur le point d’être transféré du Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("BVB") au Real Madrid CF. Les parties sont parvenues à un accord sur le fond aujourd’hui. Les détails contractuels doivent encore être coordonnés et documentés. La réalisation du transfert est également soumise à un traitement approprié et en temps opportun conformément aux dispositions du système de correspondance des transferts de la FIFA (FIFA TMS). Le Real Madrid versera à BVB une indemnité de transfert fixe de 103,0 millions d’euros si le transfert est mis en œuvre. En outre, il a été convenu le versement d’indemnités variables de mutation dans la limite d’un montant total d’environ 30 % du montant de l’indemnité forfaitaire de mutation. Les frais de transfert variables dépendent de la réalisation de certaines réalisations sportives par le Real Madrid et/ou des réalisations sportives ou des performances du joueur au Real Madrid au cours des six prochaines saisons», peut-on lire sur sur le site officiel du BVB..



Ciblé depuis plusieurs mois par les dirigeants madrilènes, l’international anglais (24 sélections, 1 but), également convoité par Liverpool ou encore Manchester City, a donc fait le choix de rejoindre la Casa Blanca, lui qui avait débuté du côté de Birmingham. Considéré comme l’une des plus grandes promesses du football mondial, Bellingham va donc venir s’ajouter à un vivier merengue d’ores et déjà étincelant. Il est la première recrue phare de ce mercato madrilène, surtout après le départ surprise de Karim Benzema.

Les Merengues continuent de préparer l’avenir !

Aux côtés de Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Vinicius Junior ou encore Rodrygo Goes, le gamin de Stourbridge devrait apporter toute sa vitesse et sa technique. Déjà impressionnant physiquement malgré son jeune âge, Bellingham possède également une belle expérience sur la scène européenne (5 buts et 6 passes décisives en 21 matches de Ligue des Champions) et internationale (un premier Mondial avec les Three Lions). Outre-Rhin, il n’avait d’ailleurs pas manqué de faire valoir ses qualités.

Auteur de 6 buts et 14 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues la saison passée, le milieu des Marsupiaux totalisait 14 buts et 7 offrandes en cette saison 2022-2023 (42 matchs toutes compétitions confondues. Valeur sûre du football mondial, il s’offre donc un nouveau challenge. Plus grand. Plus prestigieux. «COMMUNIQUE», précise, à ce titre, le communiqué du club pour officialiser la nouvelle.