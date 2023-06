Le Real Madrid annonce le départ de Karim Benzema

Après 647 matches, Benzema quitte le Real Madrid, a annoncé le club ce dimanche. Le Français, Ballon d'Or France Football 2022, était arrivé chez les Merengues en 2009. « Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club », a annoncé le club Merengue sur son site, ce dimanche. Au lendemain de la déclaration de son entraîneur Carlo Ancelotti, annonçant qu'il n'avait « pas de doutes » sur l'avenir de son joueur, la situation de l'attaquant Français est finalement scellée. Karim Benzema est le cinquième joueur qui a porté le maillot madrilène le plus de fois, avec 647 apparitions, et il est le deuxième buteur de tous les temps pour le Real Madrid avec 353 buts. L'ancien Lyonnais a notamment remporté 5 Ligue des champions avec le club espagnol. Mardi prochain, 6 juin, à 12h00, un hommage à Karim Benzema aura lieu à la Ciudad Real Madrid. L'Équipe