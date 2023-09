Le Prix mondial du leadership en finance islamique remis à Macky Sall

La firme Cambridge IFA, basée à Londres, et l’Institut africain de la finance islamique ont remis le Prix mondial du leadership en finance islamique au président sénégalais, Macky Sall, pour récompenser les ‘’efforts considérables’’ qu’il a fournis pour le développement de la finance islamique en Afrique, a constaté un journaliste de l’APS, jeudi soir, à Dakar. Cette distinction a été remise au chef de l’État à l’occasion de la 13e édition du sommet mondial de la finance islamique, dont il a présidé la cérémonie d’ouverture en présence de représentants de plusieurs institutions financières. Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, le Premier ministre, Amadou Ba, le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, et d’autres personnalités sénégalaises étaient également présents. Des entreprises pratiquant la finance islamique ont été récompensées aussi, pour les résultats obtenus au cours de cette année. Le Prix du leadership mondial de la finance islamique récompense, en même temps que les efforts personnels du chef de l’État dans ce domaine, le rôle pionnier du Sénégal dans le développement de cette finance en Afrique, selon ses promoteurs. Cette prestigieuse distinction a été décernée à Macky Sall pour les ‘’efforts considérables’’ qu’il a fournis pour ‘’soutenir cette industrie novatrice et […] positionner le Sénégal comme une plaque tournante ouest-africaine de la finance islamique’’, explique un communiqué de la firme Cambridge IFA et de l’Institut africain de la finance islamique, basée à Dakar. ‘’Célébrer l’excellence et l’innovation dans la finance islamique est l’ambition de la firme Cambridge IFA, basée à Londres et en étroite collaboration avec l’Institut africain de la finance islamique’’, affirment les deux organisations. D’éminents experts, des décideurs politiques et universitaires du secteur de la finance islamique prennent part à la 13e édition du sommet mondial de la finance islamique. Ils vont discuter des derniers développements, tendances et défis du secteur, selon le communiqué des organisateurs. Les précédentes éditions de ce sommet ont eu lieu en Afrique, à Bahreïn, en Bosnie-Herzégovine, aux Émirats Arabes Unis, en Indonésie et dans d’autres pays.