Le Pastef de Ousmane Sonko demande aux patriotes de « redoubler d’efforts durant ce quinquennat »

Le parti Pastef a rendu public un communiqué pour s’adresser aux patriotes après le premier Conseil des ministres tenu, mercredi dernier, sous le magistère du nouveau Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au lendemain du premier Conseil des ministres du tout nouveau Gouvernement, après la victoire éclatante, admirable et exemplaire du 24 mars 2024 dans le contexte du carême chrétien et du ramadan musulman, voici que souffle à nouveau le vent de l’espoir et qu’un cycle nouveau s’ouvre pour notre pays, voire notre continent. Pourtant que de violences, de décisions arbitraires et d’injustices Pastef-Les Patriotes a dû braver pour battre le système d’oppression, de prédation et de misère sociale de BBY ! Pour cela, notre parti a su rester constant et fidèle à sa devise: « Le don de soi pour la Patrie ». Conformément à l’Article 3 de ses Statuts, « Pastef-Les Patriotes est fondé pour accéder au pouvoir par les voies démocratiques afin de mettre au service du peuple sénégalais le programme qui fera du Sénégal une nation prospère et solidaire, ancrée dans les valeurs fortes du travail et de la solidarité au sein d’une Afrique libre et unie, dans un monde meilleur ». Pour le peuple sénégalais, le 24 Mars 2024 constitue une importante victoire d’étape, conquise de haute lutte par la résistance pacifique de toute une nation, la jeunesse en tête. Cette victoire est au fond celle de la vitalité du combat de ce brave peuple et l’expression de son génie créateur. Pastef-Les Patriotes s’incline pieusement devant la mémoire de tous les martyrs de notre lutte commune et s’engage à rester fidèle jusqu’au bout à l’idéal de liberté, de démocratie, de justice, d’égalité et de prospérité partagée qui nous a valu tous les sacrifices consentis. Pastef-Les Patriotes félicite tous les patriotes, de l’intérieur comme de la diaspora, l’ensemble des frères et sœurs, dans le parti comme dans la Coalition Diomaye Président, parmi nos concitoyens et concitoyennes sans oublier nos devanciers, qui ont tous et toutes rendu possible l’éclatante victoire du 24 mars 2024, qui sonne comme une véritable révolution démocratique, sociale et citoyenne en marche. Le plus dur cependant est devant nous, la vraie victoire reste encore à conquérir à travers notre capacité à faire de notre Projet une réalité de transformation positive du vécu des populations dans notre pays et notre continent, à travers notre capacité à donner enfin corps à leur espoir et à leurs rêves. Pour ce faire, nous devons nous surpasser et redoubler d’efforts durant ce quinquennat pour que le PROJET fasse l’objet d’une appropriation populaire et citoyenne et que sa mise en œuvre soit couronnée de succès. Félicitations et vifs encouragements au Président Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko sur le chemin de la RUPTURE préconisée: les premiers pas, les déclarations, faits et gestes, la composition du nouveau gouvernement, rassurent l’écrasante majorité de nos compatriotes. Des insuffisances ne manqueront naturellement pas ici ou là, le pouvoir sera jugé sur ses actes par un peuple plus que jamais vigilant et exigeant. A nous de donner chacun et chacune l’exemple du don de soi pour la patrie, de la culture de l’effort, de la vérité, de l’humilité et de l’éthique : jub, jubel, jubbënti. Au travail camarades, au travail citoyens, pour un Sénégal souverain, juste et prospère, dans une Afrique de progrès.