Le Burkina suspend Pulaagu, la nouvelle chaîne de Canal+ en pulaar, et Mandeka

Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication (CSC) a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre Pulaagu et Mandeka, deux nouvelles chaînes de Canal+. Cette décision a été prise à la mi-mai, indique l’Agence d’informations du Burkina (AIB). Elles comportent « une importante incidence culturelle et sociale » au Burkina Faso Selon les explications du CSC, ces chaînes comportent « une importante incidence culturelle et sociale » au Burkina Faso. Il a donc été décidé de les suspendre, en attendant que l’organe de régulation les étudie avant d’autoriser leur diffusion.