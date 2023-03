Le Bayern met la pression sur Sadio Mané (Journaliste)

L’été 2022 avait été marqué par le transfert de Sadio Mané au Bayern Munich, faisant de lui le roi du transfert de la saison. Les supporters munichois étaient ravis d’accueillir une star internationale dans leur équipe. Cependant, à 30 ans, Mané semble être devenu un sujet de préoccupation pour les champions en titre. Deux titularisations sans éclat Suite à la blessure d’Eric Maxim Choupo-Moting, Mané a été titularisé à deux reprises récemment. Malheureusement, son bilan contre Augsbourg et Leverkusen ne plaide pas en sa faveur. Bien qu’il ait marqué un but lors de la victoire 5-3 contre le FCA, ses performances ont été entachées de plusieurs occasions manquées. Contre Leverkusen, il a été remplacé à la mi-temps après n’avoir touché que huit fois le ballon et raté un dribble. Des critiques grandissantes Selon Kerry Hau, journaliste en chef de « SPORT1 », les critiques à l’encontre de Mané se multiplient à Munich. Les dirigeants du Bayern attendent une nette amélioration de la part de leur nouvelle recrue. Malgré une blessure ayant duré près de quatre mois, ils espèrent que le Sénégalais retrouvera sa forme d’antan à temps pour la fin de la saison. Un Mané en manque de confiance ? D’après Hau, des voix de plus en plus critiques se font entendre au sein de l’équipe. Mané donnerait l’impression d’être en méforme, manquant de rythme et d’explosivité. De plus, sa possession du ballon ne semble pas suffisamment dangereuse. Le joueur éviterait presque complètement les duels, qui étaient pourtant autrefois sa force. Le constat au sein du FCB est sans appel : dans cette forme, Mané n’apporte pas la valeur ajoutée attendue. L’autocritique de Sadio Mané Conscient de ses performances décevantes, Sadio Mané a récemment fait preuve d’autocritique, affirmant qu’il peut et fera beaucoup mieux. Le joueur de 30 ans a évoqué sa longue période d’arrêt, tout en assurant que sa forme reviendrait à la normale avec davantage de temps de jeu.