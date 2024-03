Le Barça touche un jackpot monstrueux, l’Angleterre se lève pour le héros Raya

Le FC Barcelone va toucher un joli chèque, le héros Raya adoubé en Angleterre, la Juventus se moque de Naples, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le Barça remplit ses caisses grâce à l’UEFA Le FC Barcelone a décroché son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à sa victoire 3-1 contre Naples. Le Barça va toucher un joli jackpot grâce à cette qualification comme le relaye Marca sur son site. Le club catalan a déjà gagné 36,44M€ dans cette édition de la Ligue des Champions. Dans le détail, c’est 15,64M€ pour la participation à la phase de groupes. En terminant premier du groupe et qualifié pour les huitièmes de finale, le club catalan a gagné 9,6M€ de plus. Avec la qualification pour les quarts de finale, ils recevront 10,6M€ supplémentaires soit un total de 47,04M€ ! Raya, le héros des Gunners Arsenal a refait son retard de l’aller face à Porto grâce à un but de Trossard et a arraché son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce au rayon de soleil Raya comme le placarde The Guardian. Héroïque, le portier a offert la qualification aux siens lors de la fatidique séance de tirs au but. Ce mercredi matin, tout le monde se lève, et à raison, pour le portier espagnol. Et ça y va au niveau de la titraille. «Oh Raya», lâche le Daily Mirror. Pour le Daily Mail, c’est une «histoire de gants». Un peu critiqué à l’aller sur le but de Porto, Raya a cette fois-ci mis tout le monde d’accord avec deux tirs au but stoppés pour envoyer son club en quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 14 ans. La Juventus remercie Naples «Naples est éliminé de la Ligue des Champions», une nouvelle qui ravit la Juventus comme l’écrit le Corriere dello Sport. La saison post-titre du club italien est pour le moins compliquée et les malheurs des Napolitains régalent les Bianconeri à l’image de Tuttosport, qui met encore en avant Kvaratskhelia qui se tient la tête. Mais surtout, cette élimination de Naples qualifie la Juventus pour la prochaine Coupe du monde des Clubs. La Vieille Dame est, en effet, assurée d’être l’une des meilleures équipes européennes sur les quatre dernières saisons et participera donc à la prochaine Coupe du monde des Clubs à 32 équipes. C’est la 10ème équipe européenne qualifiée, comme l’annonce l’UEFA. La Juventus accompagnera l’Inter comme le deuxième représentant italien. Pour rappel, la FIFA sélectionne les huit meilleures équipes européennes à partir de la saison 2021-2022e, en plus des 4 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions.