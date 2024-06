Lansana Gagny Sakho aux patrons de presse : « Ils ne comprennent toujours pas que Sokhna Bator est parti … »

Dans un tweet, Dr Lansana Gagny Sakho, s’adresse sans détours aux patrons de presse. Lansana Gagny Sakho exprime son mécontentement face à l’incapacité apparente de certains médias à s’acquitter de leurs obligations fiscales et à s’adapter à un nouveau paradigme économique et social. « Ces gens semblent être traumatisés par les impôts qu’ils doivent au fisc. Ils ne comprennent toujours pas que Sokhna Bator est parti et que cet incivisme est over », déclare Dr Lansana Gagny Sakho. « Là c’est le comble Maimouna Ndour Faye qui se transforme en économiste traduit un affolement qui doit être à son paroxysme. Ils ont d’autre choix que d’apprendre à travailler pour gagner leur vie et peut être de mettre moins de cheveux naturels. Ce shift mental doit être très compliqué pour ces gens », ajoute Dr Sakho.