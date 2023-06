La date de remise du Ballon d'Or dévoilée

La cérémonie de remise du Ballon d'Or 2023 aura lieu le lundi 30 octobre au Théâtre du Châtelet à Paris, a annoncé vendredi le magazine France Football, son organisateur historique. Au cours de la soirée, les noms des successeurs de Karim Benzema chez les hommes et d'Alexia Putellas seront dévoilés ainsi que ceux des lauréats des autres récompenses (le trophée Kopa du meilleur jeune joueur de la saison, âgé de moins de 21 ans, le trophée Yachine du meilleur gardien, le "Prix Socrates" réservé aux footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs). Les noms des 30 nommés pour le Ballon d'Or masculin et des 20 nommées pour le Ballon d'Or féminin seront connus le 6 septembre. Créé en 1956, le Ballon d'Or du magazine France Football a pris un nouveau virage l'an dernier avec une réforme destinée à le rendre "plus lisible". Après avoir récompensé les joueurs pour leurs performances sur une année civile, le trophée s'aligne désormais sur le calendrier de la saison sportive. Les critères d'attribution ont également subi une refonte. Les "performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants" seront le critère numéro 1, devant "l'aspect collectif et les trophées remportés" et "la classe du joueur et son sens du fair-play". Le jury a également été resserré à 100 votants, des journalistes issus des 100 premières nations au classement Fifa (contre 170 auparavant), et 50 votants pour le Ballon d'Or féminin. AFP