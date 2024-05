La bombe Pep Guardiola secoue l’Angleterre, la Catalogne envoie un message à Xavi

Pep Guardiola a pris sa décision, la dernière de Xavi émeut la Catalogne, ça bouge au PSG, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Guardiola va mettre le feu au mercato On commence par City avec l’avenir de Pep Guardiola qui est toujours aussi flou. Le Daily Mail explique qu’il pourrait ne pas prolonger et partir à l’issue de la saison prochaine, en 2025. En interne depuis quelques mois, City se prépare à un départ imminent de son coach historique. Des noms sont déjà évoqués par le tabloïd anglais. Michel de Girona, qui est déjà dans le giron du City Group, ou encore Julian Nagelsmann, qui a prolongé son contrat il y a quelques semaines avec l’Allemagne jusqu’en 2026 sont cités. Une chose est sûre, Pep Guardiola ne manquera pas de prétendants ! La Catalogne remercie Xavi Qui dit dernier match de la saison dit forcément adieu, et c’est le cas en Espagne avec la dernière de Xavi sur le banc du FC Barcelone. Alors que l’Espagnol avait finalement décidé de revenir sur sa décision, son président Joan Laporta a fait de même et l’issue est la suivante : Xavi quitte le FC Barcelone. La légende des Culés dit au revoir à son club de cœur sur une victoire 2-1 face à Séville et la presse catalane n’est pas rancunière, bien au contraire. «A bientôt Xavi», lâche le journal Sport ce lundi matin. De son côté, le Mundo Deportivo remercie Xavi. Durant son passage sur le banc des Blaugranas, Xavi aura remporté 2 trophées, la Liga et la Supercoupe d’Espagne. Reste à savoir où il rebondira. Le PSG lance déjà son mercato Ça commence déjà à bouger au PSG. Ce qui aurait pu être l’un des feuilletons de l’été parisien ne l’est déjà plus. Xavi Simons a tranché sur son avenir depuis plusieurs semaines et selon nos informations, il a choisi de ne pas revenir au PSG. Toujours selon nos informations, la première recrue de l’été côté parisien pourrait être le portier russe Matvey Safonov. Il est tout proche de s’engager avec le club de la capitale, un accord a été trouvé entre les parties pour ce transfert. Il ne reste que des petits détails à régler avant la signature officielle du joueur qui devrait débarquer contre un chèque de 20M€. L’actuel gardien de Krasnodar devrait arriver dans la peau de doublure de Donnarumma, la direction parisienne souhaitant entamer une reconstruction au poste de gardien.