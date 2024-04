La Fédération sénégalaise de pêche perd son président

Le président de la Fédération sénégalaise de pêche sportive, Abdou Got Diouf, est décédé ce mercredi à l’hôpital principal de Dakar, des suites d’une maladie, a-t-on appris de l’instance en charge de cette discipline. Selon un communiqué, la levée du corps, prévue à la mosquée de Fann-Hock, sera suivie de l’inhumation, cet après-midi, au cimetière musulman de Yoff, à Dakar. Le défunt, haut cadre des finances, fut par ailleurs premier vice-président de la Fédération internationale de pêche sportive et trésorier du CNOSS, le Comité national olympique et sportif sénégalais. Amadou Got Diouf fut également un dirigeant de la Jeanne d’arc de Dakar, un club populaire de la capitale sénégalaise.