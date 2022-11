LE PONT DE HILELE A KOLDA OUVERT À LA CIRCULATION

Le ministre du Transport, des Infrastructures terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a procédé mardi, à l’inauguration du pont de Hilele dans la commune de Kolda (sud), a constaté l’APS. "Ce pont, dont les travaux ont été finalisés dans le cadre du programme Ponts et Autoponts du Sénégal avec l’entreprise Matières, permettra de désenclaver les quartiers autour de Hilele et d’améliorer la mobilité urbaine à Kolda", a-t-il déclaré. Mansour Faye s’exprimait lors de la cérémonie d’inauguration du pont de Hilele, en présence du gouverneur de la région de Kolda, Saër Ndao et du maire Mameboye Diao. Selon lui, le coût global d’acheminement des travaux du projet réalisé au quartier Hilele est de 938 millions 507 mille 800 Frans CFA". Mansour Faye a rappelé qu’un député du département de Kolda avait fait un "fort plaidoyer" pour la réalisation de ce pont dès son arrivée à la tête du ministère pour les besoins du vote de son budget par l’Assemblée nationale. Il a par ailleurs salué "la détermination des jeunes" qui avaient érigé un pont de fortune avant la réalisation de cette nouvelle infrastructure avec "des technologies appropriées". "Les travaux de ce pont ont démarré depuis plusieurs mois et maintenant ils sont terminés parce que nous venons de le mettre en circulation’’, a-t-il dit. Le maire de Kolda Mameboye Diao, a, de son côté, indiqué que ce pont était "une vielle doléance des populations parce qu’elle est indispensable à la mobilité urbaine dans cette partie de la ville de Kolda". Selon lui, "il serait très important de finir la route de 1,5 km qui relie le pont à l’hôpital régional pour permettre aux camions qui doivent aller dans le département de Médina Yoro Foula, de ne pas passer par le centre-ville". Il a proposé que le pont porte le nom de la jeunesse de Hilele en guise de reconnaissance des efforts consentis par eux pour construire une infrastructure de fortune au profit des populations.