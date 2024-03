L’indispensable mission du Barça, le coup double à 200M€ de Manchester United

L’Espagne met une pression monstrueuse au Barça, Manchester United va faire sauter la banque pour deux cracks, Thierry Henry a choisi ses trois vétérans pour les JO, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le Barça joue sa saison C’est le gros match de la saison pour le FC Barcelone : la réception du Napoli en Ligue des Champions après le nul à l’aller 1-1. Ce sera «la victoire ou le désastre», comme le titre le journal AS ce mardi. Le présent et l’avenir du Barça sont en jeu, car l’élimination pourrait signifier le licenciement de Xavi et l’adieu à la Coupe du monde des clubs, ce qui laisserait un déficit de 50 millions d’euros à un club qui en a bien besoin. Le club a prévu dans son budget une qualification pour les quarts de finale et un échec ouvrirait un trou de 10 millions d’euros supplémentaires. Le Mundo Deportivo fait le même constat en expliquant qu’une victoire ce soir est «vitale». Au-delà de l’aspect économique, le journal explique aussi que c’est le prestige du club qui est en jeu. Le club perd trop en crédibilité depuis quelques saisons, ce qui peut impacter les négociations avec certains joueurs. Pression maximum ce soir. Manchester United va sortir le chéquier En Angleterre, ce qui interpelle le plus les tabloïds anglais ce mardi matin, c’est la nouvelle priorité de Manchester United pour le prochain mercato estival. L’étoile montante d’Everton, Jarrad Branthwaite, est très appréciée par les dirigeants des Red Devils. Ils seraient déjà en train de négocier le transfert du défenseur anglais des moins de 21 ans d’après le Daily Express et le Daily Mirror. Le Real Madrid le surveillerait également. Everton exigerait au moins 87 millions d’euros pour Branthwaite, mais United tentera de faire baisser ce prix aux alentours des 58 millions d’euros, compte tenu de sa relative inexpérience au plus haut niveau. Selon le Daily Mail, on apprend aussi que Manchester United a ciblé Joao Neves, milieu du Benfica Lisbonne. L’international portugais de 19 ans, sous contrat jusqu’en 2028 avec la formation lisboète, pourrait être l’objet d’une offre d’environ 100 millions de livres lors du mercato estival. Thierry Henry veut du lourd pour les JO Les JO 2024 à Paris, c’est très bientôt ! Dans cette optique, le sélectionneur Thierry Henry commence à préparer ses troupes. D’après Le Parisien, il a même déjà choisi ses trois vétérans pour les Jeux Olympiques. Il veut renforcer le secteur offensif des Bleuets en apportant de l’expérience. Sans surprise, Thierry Henry veut partager une aventure olympique avec Kylian Mbappé. Plus récemment, c’est Antoine Griezmann qui a annoncé publiquement son souhait de faire partie de cette liste pour les JO. Et bien son appel devrait être entendu. Enfin, pour la dernière place, le sélectionneur des Bleuets miserait sur l’attaquant vétéran de l’AC Milan, Olivier Giroud. De quoi donner immédiatement l’étiquette de favori aux hommes de Titi !