L’avion du vice-président du Malawi porté disparu (officiel)

Un avion militaire, à bord duquel se trouvaient le vice-président du Malawi, Saulos Chilima et neuf autres personnes, est porté disparu, lundi, a annoncé la Secrétaire malawienne du président et du cabinet, Colleen Zamba. Saulos Chilima devait se rendre à Nkhata Bay à quelques kilomètres de l’Aéroport de Mzuzu pour assister aux funérailles de l’ancien ministre de la Justice, Ralph Kasambara, décédé vendredi. L’avion en provenance de la capitale Lilongwe n’a pas atterri à l’heure prévue à l’Aéroport de Mzuzu. ‘’Tous les efforts des autorités de l’aviation pour entrer en contact avec l’appareil depuis lors (…) ont échoué jusqu’à présent”, a précisé la même source. Le président de la République de Malawi, Lazarus Chakwera a demandé ‘’aux agences régionales et nationales d’intensifier les recherches pour localiser l’appareil disparu’’, ajoute le communiqué.