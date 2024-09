L’Europe en extase devant le 900ème but de Cristiano Ronaldo, la surprenante proposition du Barça à Rabiot

Le 900ème but de CR7 célébré partout en Europe, la proposition osée du Barça à Rabiot, Didier Deschamps va innover face à l’Italie, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. CR7 encore un peu plus dans l’histoire Un moment d’histoire de notre sport ! Comme le placarde le jounal Record ce vendredi matin, Cristiano Ronaldo a «atteint un nouveau record historique» ! La barre des 900 buts, tout simplement exceptionnel ! Opposé à la Croatie hier dans le cadre de la Ligue des Nations, le Portugal s’est imposé sur le score de 2 buts à 1, grâce donc au 900ème but en carrière de la légende CR7 ou plutôt CR900 comme relaye le Correio da Manhã. 22 ans à marquer des buts, ça en fait un paquet. Cet exploit est aussi relayé par la presse européenne comme en Espagne avec Sport ou encore en Italie avec La Gazzetta dello Sport. Le journal O Jogo s’amuse avec la célébration du Portugais en titrant : «une légende de cette taille». Le principal intéressé n’a évidemment pas pu cacher ses émotions après ce but historique. Le Barça tente le tout pour le tour pour Rabiot Le Barça ne manque jamais d’idée lorsqu’il est question de mercato ! Ce vendredi, Mundo Deportivo explique que les Blaugranas gardent toujours Adrien Rabiot dans le viseur. Chez les Culés, on ne comprend pas comment un joueur de son niveau peut être sans club. La raison est certainement le salaire élevé qu’il réclame. Le média explique que pour le faire venir, le joueur doit réduire considérablement ses exigences financières. En échange, le Barça pourrait lui proposer de signer un contrat court qui lui permettrait d’être libéré l’été prochain gratuitement ou avec une clause très basse. Reste à savoir ce qu’en pensera l’intéressé. Deschamps fait dans la nouveauté Ce soir, c’est la rentrée des classes pour nos Bleus après un Euro décevant malgré une demi-finale face à l’Espagne vainqueur du tournoi. Ce sera aussi et surtout le retour de Mbappé au Parc des Princes, comme le placarde Le Parisien dans ses pages intérieures. Face à l’Italie ce soir au Parc des Princes, Deschamps va démarrer sa 13ème saison. «Deschamps, encore et toujours», écrit La Provence. Pour l’occasion, le sélectionneur français a décidé d’innover pour cette «rentrée de gala» comme le relaye L’Equipe. Les Bleus devraient évoluer dans un système en 4-2-3-1 avec Michael Olise positionné en numéro 10 derrière l’ancien trio offensif du PSG, Barcola-Mbappé-Dembélé. Une association prometteuse sur le papier !