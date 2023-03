Kolda – Plusieurs tombes profanées : ossements emportés, talismans enterrés…

C’est plus que maléfique ce que les Koldois ont vécu ces deux derniers jours. Plusieurs cimetières ont fait l’objet de profanation, dont celui du quartier populaire de Gadapara. Nuitamment, des individus pas encore identifiés ont pris d’assaut différents cimetières de la commune de Kolda pour des actes que la raison humaine ne saurait comprendre. Dans certains cimetières beaucoup de tombes ont été saccagées. Des gens ont procédé au vol d’os humains pour le plus grand nombre. Et dans certaines tombes profanées, les gars ont procédé à des pratiques mystiques consistant à y laisser des gris-gris, des amulettes et autres objets. Les autorités policières ont procédé à des constats d’usage. Des enquêtes sont ouvertes. Le commissaire du commissariat central de la commune de Kolda a dénoncé l’absence quasi-générale de lumière dans les cimetières de la ville ce qui rend facile l’accès à ces lieux, la nuit. Les populations informées de ces fâcheuses nouvelles ont vivement manifesté leur étonnement et comptent, en amont, prendre des mesures pour faire face à de telles pratiques d’allures sataniques. Les autorités locales sont invitées à procéder rapidement à l’éclairage des cimetières et au recrutement de vigiles.