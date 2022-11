Kolda : Modou Diagne Fada s'en prend aux producteurs qui contestent le prix du kg d'arachide à 275 frs

Venu voir l'état des préparatifs pour la réception des graines dans le cadre de la campagne de commercialisation arachidière, Modou Diagne Fada a fait face à la question du prix au kilogramme. Celui-ci est fixé à 275 f CFA. Un prix que des producteurs d'arachide trouvent insuffisant dans ce contexte de cherté de la vie. Pour le DG de la SONACOS, dire que les 275 f ne sont pas rémunérateurs, cela relève de la démagogie. Et Modou Diagne Fada de rappeler que le gouvernement du Sénégal n'a pas annoncé un prix fixe, c'est bien un prix plancher c'est-à-dire minimum de 275 f CFA. Déclarant que celui qui veut, peut vendre son kilogramme à 1000 f ou autre, c'est permis et légal. Toujours dans la réponse à cette question, le DG de la SONACOS dira que ceux qui partent dans les radios doivent aussi avoir l'honnêteté de bien expliquer la situation. A en croire Diagne Fada, le kilogramme d'arachide coûtait dans ce pays 190 f, 165 f, 210 f etc. Il invite les producteurs et paysans à bien féliciter et à saluer les efforts du président Macky Sall qui a relevé le prix passant de 250 f a 275 f CFA soit une augmentation de 25 f au kilogramme. A signaler que Modou Diagne Fada est aussi venu à Kolda pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de mise en place d'infrastructures pour le décorticage des arachides. Une petite unité industrielle qui selon Fada, va créer des emplois au profit des populations locales. D'ailleurs, cette petite unité industrielle s'inscrit dans le cadre de rapprochement de la SONACOS des zones de production et aussi des opérateurs qui ne vont plus faire de longues distances pour déposer les graines. A voir de très près, ces travaux avancent à grands à la satisfaction de Modou Diagne Fada qui pense que les chantiers seront livrés d'un moment à l'autre.