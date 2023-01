Kidira : l’OCRTIS saisit 42 kg de chanvre indien de la variété dite « marron »

Les éléments de la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (DOCRTIS) viennent d’opérer une importante saisie de chanvre indien de la variété dite « marron». Cette belle prise sur le front de la lutte déterminée de la Police nationale contre l’abus et le trafic de drogues, résulte d’une opération menée par l’Unité de lutte contre les Stupéfiants de Kidira, ce 03 janvier, entre 03 heures et 06 heures du matin. Ce, contre les réseaux transfrontaliers de trafic de drogue entre le Mali et le Sénégal. Aux dernières nouvelles, le propriétaire de la drogue a réussi à prendre la poudre d’escampette à la vue des policiers. Il est vivement recherché.Sur le tableau de chasse, 21 briques de 02 kg de chanvre indien de la variété « Marron » et une moto saisies.