Khalifa Sall critique la proposition de sortie du franc CFA de Bassirou Diomaye Faye

Khalifa Sall, candidat de la coalition ‘Khalifa Président’ pour l’élection présidentielle sénégalaise du 24 mars 2024, a exprimé des réserves concernant la proposition de Bassirou Diomaye Faye, un autre candidat de l’opposition, de sortir du franc CFA en cas de victoire électorale. Ces propos ont été tenus lors de sa participation à l’émission télévisée « Quartier Général » sur la chaîne TFM, ce vendredi. Sall a qualifié l’idée de mise en place d’une nouvelle monnaie sénégalaise en remplacement du franc CFA comme étant une «erreur», argumentant que le pays ne possède ni les moyens ni les structures nécessaires pour une telle transition. Il a souligné l’importance de la souveraineté, notamment monétaire et alimentaire, tout en affirmant que la souveraineté doit être basée sur des capacités réelles. Le candidat a plaidé pour le maintien du Sénégal au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), mettant en avant les bénéfices de la solidarité et des règles communes au sein de cet ensemble. Il a fait référence à la dynamique de soutien mutuel entre les pays membres, citant l’exemple de la Côte d’Ivoire qui, selon lui, joue un rôle clé dans le renforcement de l’économie régionale, tout en envisageant un futur où le Sénégal pourrait, grâce à ses ressources en gaz et pétrole, contribuer davantage à l’économie de l’UEMOA. Par ailleurs, Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, a mentionné que la sortie du franc CFA n’est plus considérée comme une priorité immédiate pour Diomaye Faye, soulignant un intérêt pour une intégration plus approfondie au sein de l’UEMOA.