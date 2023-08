Kédougou : l'Epidémie de chikungunya a franchi la barre des 100 cas

Kédougou 22 août (APS) – La région de Kédougou a franchi la barre des 100 cas positifs de chikungunya depuis depuis l’apparition des premiers cas de cette maladie sur son territoire au début du mois d’août, a indiqué à l’APS le responsable du service régional de l’éducation et de l’information pour la santé, Ismaila Ndiaye. En plus de ces cas confirmés, 370 autres faisant l’objet de suspicion ont été recensés sur le territoire régional, a-t-il ajouté. Il signale qu’un plan de riposte a été mise en place par la direction régionale de la santé de Kédougou, pour détecter et recenser les cas de chikungunya dans la région. ‘’Nous avons élaboré un bon plan de lutte pour une recherche active des foyers de contamination de la maladie de chikungunya dans la région de Kédougou’’, a-t-il expliqué, précisant que la région médicale a orienté les équipes-cadres des districts et de la région vers l’aéroport de Kédougou. La région médicale prévoit des campagnes de sensibilisation et de prévention de la maladie de chikungunya dans la région. Le directeur régional de la santé de Kédougou, Dr Ababacar Mbaye, avait annoncé le 16 août dernier, que quarante-sept cas de chikungunya avaient été recensés sur le territoire de cette région du sud-est, en moins de deux semaines durant le mois d’août. ‘’Nous avons une épidémie (…) de chikungunya, plus précisément qui est transmise par un vecteur aèdes qui ressemble à celui du paludisme par sa manifestation clinique. Les symptômes de cette fièvre peuvent aller jusqu’à 38° au-delà plus des douleurs articulaires et musculaires mais aussi au niveau de la tête avec des céphalées’’, a-t- il expliqué. Les cas de chikungunya ont été enregistré dans les départements de Kédougou et Salémata. ‘’Les premiers cas ont été enregistrés à Dalaba et dans les autres postes du district sanitaire de Kédougou. Nous avons reçu ce matin vingt-sept autres cas du district sanitaire de Saraya’’, a relevé docteur Ababacar Mbaye. Il a assuré que la direction régionale de la santé de Kédougou a pris les mesures nécessaires pour le traitement et le suivi des cas enregistrés. ‘’Nous allons leur donner tous les jours des antalgiques pour faire descendre la fièvre et nous avons préconisé un repos à toutes les personnes malades recensées’’, a-t-il dit. PID/ASG/ADC