Kédougou : des travailleurs d’une mine en grève pour le paiement d’indemnités de licenciement

Des travailleurs de AMS/SC Saer-Emploi dans la mine d’or de Mako -Kédougou, sud-est), ont décrété, mardi, une grève de quatre jours, pour protester, disent-ils, du refus de leur employeur de verser des indemnités de licenciement à certains de leurs collègues. “Nous avons décrété une grève de quatre jours et nous voulons arrêter la production de la mine d’or de Mako parce que tout simplement les responsables de Saer-Emploi ne veulent pas payer les indemnités de nos collègues qui ont été licenciés abusivement depuis mars dernier”, a dit Yoro Samb, coordonnateur des délégués de AMS/SC Saer-Emploi, un sous-traitant de la société minière PMC à l'APS. S’exprimant lors d’un sit-in à Mako village, le coordonnateur des travailleurs a informé avoir saisi le préfet et l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale de cette affaire. “On a organisé une rencontre avec Saer-Emploi et la société mère qui est PMC en présence des autorités administratives de Kédougou et nous sommes tombés d’accord sur des points de paiement des indemnités de salaire”, t-il expliqué. Il a noté que dix-sept jours plus tard, “les procédures que nous avons signées sur la base d’un procès-verbal n’ont pas été respectées”.