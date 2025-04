Kaolack : arrestation d’un trafiquant avec 11 kg de chanvre indien (Police)

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kaolack, relevant de l’OCRTIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants), a récemment procédé à l’arrestation d’un individu en possession de 11 kilogrammes de chanvre indien. Selon l'information partagée sur les plateformes digitales de la Police Nationale du Sénégal, l'interpellation a eu lieu dans le quartier de Kassaville, à Kaolack.



Cette opération est le fruit de l’exploitation minutieuse d’un renseignement opérationnel signalant un trafic actif de chanvre indien entre Kaolack et Dakar, utilisant les moyens de transport interrégionaux. Grâce à une surveillance ciblée et à une intervention rapide, les agents de la BRS ont réussi à appréhender le suspect et à saisir la marchandise illicite.