Kaolack : Une station attaquée, les deux coffres vidés

Après Touba, Kaolack a reçu la visite des malfrats. Une station-service située à Khakhoum, dans la commune de Kaolack, a été cambriolée. Deux coffres ont été vidés et une importante somme d’argent emportée. Encagoulés et armés, les malfaiteurs ont visité dans la nuit du dimanche au lundi, la station-service Ciel Oil de Khakhoum, à l’entrée de Ngane. Ainsi, ils ont vidé deux coffres-forts, dont l’un était destiné au transfert d’argent, dévalisé la boutique et vandalisé la station. Les malfaiteurs ont cassé les vitres et défoncé toutes les portes.