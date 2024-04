Kaolack-Dakar: 28 individus interpellés et de la drogue saisie par la gendarmerie

Dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants, la gendarmerie nationale a déroulé une série d'opérations. Agissant sur instruction du Haut Commandant, les patrouilleurs ont procédé à la saisie d'une quantité de drogue et à l'interpellation de 28 personnes, a appris Seneweb, du chef de la Divcom. Au terme de cette mission, le lieutenant-colonel, Ibrahima Ndiaye a présenté le bilan détaillé de ce large ratissage. "Dans un contexte spécifique, marqué par la recrudescence de trafic de stupéfiants, la gendarmerie nationale a engagé une série de patrouilles sur les grandes voies de communication dans la période du 16 au 17 avril 2024. Celles-ci ont permis l'interpellation de 28 individus dont 10 pour détention de chanvre indien et 01 pour vente de drogue (ecstasy). Bilan des opérations: - 28 personnes interpellées par la brigade territoriale de Ouakam et la brigade de recherches de Kaolack dont 11 pour détention trafic de stupéfiants (chanvre indien, ecstasy). Saisies: -99 cornets de chanvre indien -14 comprimés (ecstasy) -02 motos -03 ciseaux et la somme de 12.000 fcfa L'ecstasy influe sur la chimie du cerveau en libérant en particulier une quantité élevée de sérotonine, une substance chimique présente dans le cerveau, qui joue un rôle important sur la régulation de l'humeur, de l'énergie et de l'appétit" renseigne le porte-parole de la Gendarmerie nationale du Sénégal.